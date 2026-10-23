मेरठ की हवा में घुला जहर: 6 दिन में AQI 81 से 281 पर पहुंचा, सांस के मरीजों की बढ़ सकती है परेशानी; ग्रैप लागू

वायु प्रदूषण की वजह से नवबंर-दिसंबर में होनी वाली प्रतियोगिता अब जनवरी में

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश शासन सख्त हो गया है। नवंबर-दिसंबर में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस वजह से मेरठ में होने वाली दो स्टेट चैंपियनशिप भी स्थगित कर दी गईं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर के सीमावर्ती राज्यों को नवंबर-दिसंबर में खेल गतिविधियां न कराने के निर्देश दिए थे। आयोग ने कहा कि अधिक वायु प्रदूषण स्कूली बच्चों और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है।



14 अक्तूबर को खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश ने क्षेत्रीय खेल विभाग को प्रतियोगिताएं न कराने का पत्र भेजा। इसके बाद क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, गौतमबुद्धनगर समेत सभी जिलों में रोक के निर्देश जारी किए। पहले नवंबर में होने वाली प्रतियोगिताएं अब जनवरी में आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश सब जूनियर बालिका एथलेटिक्स चैंपियनशिप 23 नवंबर से कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में होनी थी।



इसमें प्रदेश के 18 मंडल और स्पोर्ट्स कॉलेज की 250 से अधिक महिला खिलाड़ी शामिल होनी थीं। अब यह प्रतियोगिता जनवरी के पहले सप्ताह में कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। दिसंबर में होने वाली सब जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता भी जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में कराई जाएगी। जितेंद्र यादव ने बताया कि खेल निदेशालय से पत्र मिलने के बाद प्रतियोगिताएं स्थगित की गई थीं, अब इनकी तैयारी चल रही है।



मेरठ में एक्यूआई

तारीख एक्यूआई

16 अक्तूबर 81

17 अक्तूबर 162

18 अक्तूबर 158

19 अक्तूबर 122

20 अक्तूबर 125

21 अक्तूबर 230

22 अक्तूबर 281



ग्रैप का पहला चरण लागू कर दिया गया है। नगर निगम, परिवहन निगम विभाग के जिम्मेदारी अधिक होती है, साथ ही कंस्ट्रक्शन पर भी नियम लागू होते हैं। प्रदूषण विभाग की भी तीन टीम लगी हुई हैं। -राजेंद्र प्रसाद, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी।