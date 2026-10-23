मेरठ-सहारनपुर एमएलसी चुनाव: मतदान जारी, बागपत में वोटर लिस्ट से नाम गायब; शामली और सहारनपुर में कड़ी सुरक्षा

मेरठ: भाजपा, सपा और शिक्षक संगठनों की प्रतिष्ठा दांव पर

मेरठ-सहारनपुर खंड की शिक्षक और स्नातक एमएलसी सीटों पर शुक्रवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। मेरठ के गढ़ रोड स्थित डॉ. अंबेडकर इंटर कॉलेज में बने मतदान केंद्र पर माध्यमिक शिक्षक संघ के ठकुराई गुट के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. उमेश चंद त्यागी अपने संगठन के सहायता केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार लागू हो गया है। उन्होंने सरकार की शिक्षा विरोधी नीति का मुकाबला करने की बात कही।



दोनों सीटों पर भाजपा, सपा और शिक्षक संगठनों के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। शिक्षक सीट पर भाजपा के वर्तमान एमएलसी श्रीचंद शर्मा और सपा के डॉ. नितिन तोमर मैदान में हैं। स्नातक सीट पर भाजपा के वर्तमान एमएलसी दिनेश गोयल का मुकाबला सपा के प्रमेन्द्र भाटी एडवोकेट से है। शिक्षक सीट पर 10 और स्नातक सीट पर आठ उम्मीदवार बताए गए हैं।



वर्ष 2020 में भाजपा ने मेरठ-सहारनपुर खंड की दोनों सीटें शिक्षक संगठनों से जीती थीं। इस बार भी शिक्षक संगठनों के उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर नजर है। दोनों सीटों पर कुल क्रमशः 54,125 शिक्षक और 1,28,595 स्नातक मतदाता पंजीकृत बताए गए हैं।