यूपी: 'वर्दी' में दिखी शहीद एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार की वीरता, शॉर्ट फिल्म को पहले दिन मिले लाखों व्यूज

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यूपी पुलिस की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ‘वर्दी’ को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अच्छी पहुंच मिली है।



बता दें कि 20 जनवरी 2025 की रात शामली के चौसाना में गंगोह मार्ग पर कार सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़ में सुनील कुमार ने टीम के साथ मोर्चा संभाला। इसी दौरान उन्हें तीन गोलियां लगीं और वह से घायल हो गए। 25 जनवरी को उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। एसटीएफ मेरठ की टीम की बदमाशों से हुई इस मुठभेड़ में मुनीम काला गैंग का शूटर और एक लाख रुपये का इनामी अरशद मारा गया।



उसके साथ सोनीपत निवासी मंजीत उर्फ बिल्ला उर्फ जुबैर तथा करनाल निवासी सतीश और मनवीर भी मारे गए। चारों बदमाशों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था। इंचौली थाना क्षेत्र के मसूरी गांव निवासी सुनील सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ शाखा में निरीक्षक के पद पर तैनात थे।



15 अगस्त 2026 को सरकार ने शहीद एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार और केंद्र सरकार ने कीर्ति चक्र देने की घोषणा की थी।