एमएलसी चुनाव: मुजफ्फरनगर में भाजपा-सपा नेताओं में धक्का-मुक्की, लगाए धांधली के आरोप, डीएम पहुंचे

कपिल देव अग्रवाल और संजीव बालियान समर्थकों के साथ पहुंचे

कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान अपने समर्थकों के साथ मतदान करने पहुंचे थे। वहीं, सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी भी कार्यकर्ताओं के साथ डीएवी कॉलेज पहुंचे। इसी दौरान दोनों दलों के बीच विवाद और धक्का-मुक्की की घटना सामने आई।



सूचना पर मौके पर पहुंचे डीएम उमेश मिश्रा

घटना की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लिया। मतदान केंद्र के बाहर हुए विवाद के बाद दोनों दलों की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर माहौल गरमा गया।



फिलहाल उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि धक्का-मुक्की की शुरुआत किस पक्ष की ओर से हुई और प्रशासन की ओर से इस मामले में क्या कार्रवाई की गई। चुनाव में धांधली के आरोपों की पुष्टि भी संबंधित अधिकारियों के बयान या जांच के निष्कर्ष से ही हो सकेगी।