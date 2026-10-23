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एमएलसी चुनाव: मुजफ्फरनगर में भाजपा-सपा नेताओं में धक्का-मुक्की, लगाए धांधली के आरोप, डीएम पहुंचे

Fri, 23 Oct 2026 11:52 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 23 Oct 2026 11:52 AM IST
सार

मुजफ्फरनगर में MLC चुनाव के मतदान के दौरान डीएवी कॉलेज के बाहर भाजपा और सपा नेताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई। दोनों दलों ने धांधली के आरोप लगाए। डीएम उमेश मिश्रा मौके पर पहुंचे।

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BJP and SP Leaders Clash During MLC Polling in Muzaffarnagar, Both Parties Allege Electoral Irregularities
आपस में भिड़े दोनों दलों के नेता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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एमएलसी चुनाव के मतदान के दौरान मुजफ्फरनगर में भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच विवाद हो गया। डीएवी कॉलेज के बाहर दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई। घटना के बाद भाजपा और सपा पक्ष ने एक-दूसरे पर चुनाव में धांधली कराने के आरोप लगाए। विवाद की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

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डीएवी कॉलेज के बाहर आमने-सामने आए दोनों दलों के नेता
मतदान के दौरान डीएवी कॉलेज के बाहर भाजपा और सपा के नेताओं व समर्थकों की मौजूदगी के बीच विवाद हुआ। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर चुनाव प्रक्रिया में धांधली कराने के आरोप लगाए। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

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कपिल देव अग्रवाल और संजीव बालियान समर्थकों के साथ पहुंचे
कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान अपने समर्थकों के साथ मतदान करने पहुंचे थे। वहीं, सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी भी कार्यकर्ताओं के साथ डीएवी कॉलेज पहुंचे। इसी दौरान दोनों दलों के बीच विवाद और धक्का-मुक्की की घटना सामने आई।

सूचना पर मौके पर पहुंचे डीएम उमेश मिश्रा
घटना की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लिया। मतदान केंद्र के बाहर हुए विवाद के बाद दोनों दलों की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर माहौल गरमा गया।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि धक्का-मुक्की की शुरुआत किस पक्ष की ओर से हुई और प्रशासन की ओर से इस मामले में क्या कार्रवाई की गई। चुनाव में धांधली के आरोपों की पुष्टि भी संबंधित अधिकारियों के बयान या जांच के निष्कर्ष से ही हो सकेगी।

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