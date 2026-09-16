{"_id":"6aaad72ff2dd084e960fa378","slug":"video-meerut-road-on-meerut-road-dug-up-for-private-work-risk-of-accidents-video-goes-viral-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: निजी काम के लिए मेरठ रोड पर खोद दी सड़क, हादसे का खतरा, वीडियो वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सरधना में कस्बा चौकी के पास मेरठ रोड पर निजी काम के लिए लोक निर्माण विभाग की सड़क खोदने का मामला सामने आया है। मंगलवार रात एक व्यापारी ने श्रमिकों से सड़क के बीचोंबीच मशीन और फावड़ों से खुदाई करा दी। खास बात यह रही कि खुदाई के दौरान भी सड़क पर वाहनों की आवाजाही जारी रही। सुरक्षा इंतजाम नहीं होने से हादसे की आशंका बनी रही। सड़क खोदने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोक निर्माण विभाग हरकत में आया। मामले की जांच करने की बात कही जा रही है।

... और पढ़ें