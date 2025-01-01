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सेंट्रल मार्केट मेरठ: बैंक्वेट हॉल समेत छह भवनों में 5 कॉम्प्लेक्स, 35 दुकानें जमींदोज; आंसू-विरोध दरकिनार

Thu, 17 Sep 2026 01:12 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 17 Sep 2026 01:12 AM IST
सार

Meerut News: शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में सुबह छह बजे फोर्स तैनात कर दी गई थी। 7:15 बजे ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो गया। आवास विकास के अधिकारियों ने बताया कि बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण कराया था, जो गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होनी है। 

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Central Market: 5 complexes and 35 shops across six buildings—including a banquet hall—all razed to the ground
सेंट्रल मार्केट में तोड़े गए भवन। - फोटो : अमर उजाला
शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में सील किए गए 44 भवनों में से छह को बुधवार को भारी फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये सभी आवासीय संपत्तियां थीं, जिनका नक्शा स्वीकृत नहीं था और बिना नक्शा स्वीकृत कराए अवैध निर्माण किए गए थे। ध्वस्त की गई छह संपत्तियों में एक बैंक्वेट हॉल और पांच कॉम्प्लेक्स शामिल थे। इन कॉम्प्लेक्स में करीब 35 दुकानें थीं।


Central Market: 5 complexes and 35 shops across six buildings—including a banquet hall—all razed to the ground
पुलिस रही तैनात। - फोटो : अमर उजाला
कार्रवाई के दौरान सुबह छह बजे ही शास्त्रीनगर से जुड़े रास्तों को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया। इससे स्कूली बच्चों और नौकरीपेशा लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हुई। बिजली आपूर्ति भी काट दी गई थी। सुबह सवा सात बजे से ध्वस्तीकरण शुरू किया गया।
 
Central Market: 5 complexes and 35 shops across six buildings—including a banquet hall—all razed to the ground
सुबह ही हो गई फोर्स की तैनाती। - फोटो : अमर उजाला
सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर को होने वाली सुनवाई से पहले 14 जुलाई के ध्वस्तीकरण आदेश के अनुपालन में आवास एवं विकास परिषद की ओर से यह कार्रवाई की गई। सुबह से ही इलाके में भारी फोर्स तैनात कर बुलडोजर लगाए गए। इसके बाद सील भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई।
 
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Central Market: 5 complexes and 35 shops across six buildings—including a banquet hall—all razed to the ground
सामान निकाल लिया था बाहर। - फोटो : अमर उजाला
व्यापारियों ने किया विरोध, अधिकारियों से हुई वार्ता
कार्रवाई के दौरान मेरठ बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष और जगदंबा अस्पताल के मालिक रविंद्र गुर्जर, भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितेश पंवार समेत कुछ व्यापारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें बाजार में ही एक आवास में बैठा दिया।
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Central Market: 5 complexes and 35 shops across six buildings—including a banquet hall—all razed to the ground
व्यापारियों की एक नहीं सुनी गई। - फोटो : अमर उजाला
एडीएम सिटी, एसपी सिटी और मजिस्ट्रेट ने उनसे वार्ता की। इसी बीच निर्माण तोड़ने के लिए बड़ी पावर क्लीन मशीन लगाई जाने लगी। मशीन को देखकर व्यापारियों में खलबली मच गई।
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