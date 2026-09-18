मेरठ: महिला अग्र चेतना परिषद की सदस्याओं ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम

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रोडवेज बस स्टैंड के सामने चेंबर ऑफ कॉमर्स में महिला अग्र चेतना परिषद द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं ने राधा-कृष्ण के मनमोहक रूप में भक्ति भरी प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। उनकी सुंदर प्रस्तुति देख दर्शकों ने तालियों से स्वागत किया और कार्यक्रम की दिल खोलकर सराहना की।

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