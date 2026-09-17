{"_id":"6aac2c76801c1f1a7c097e30","slug":"meerut-girlfriend-lured-man-to-a-meeting-under-false-pretenses-her-brother-a-history-sheeter-opened-fire-2026-09-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: प्रेमिका ने धोखे से मिलने बुलाया, फिर हिस्ट्रीशीटर भाई ने कर दी फायरिंग, युवक को लगी तीन गोलियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर सेक्टर-4 में बृहस्पतिवार दोपहर प्रेम प्रसंग को लेकर कारोबारी के बेटे अली अहमद उर्फ अली पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, अली का हिस्ट्रीशीटर जमाल की बहन रूबी से प्रेम प्रसंग था। दोनों के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था और अली को शक था कि रूबी का किसी दूसरे युवक से प्रेम प्रसंग है। आरोप है कि फोन पर हुई कहासुनी के दौरान रूबी ने अली को धमकी दी थी। बृहस्पतिवार को रूबी ने अली को मिलने बुलाया। इस दौरान जमाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर अली को गोली मार दी। उसे तीन गोलियां लगीं। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए।

गंगानगर के सलारपुर गांव निवासी केबल कारोबारी शबाब आलम ने पुलिस को बताया कि वह मूल रूप से जैदी फार्म के रहने वाले हैं। उनका बेटा अली कपड़ों का काम करता है। करीब तीन साल पहले अमान की हत्या के मामले में अली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उसे जेल भेज दिया गया था। करीब एक वर्ष पहले वह जमानत पर जेल से बाहर आया था।



विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, अली का जैदी फार्म निवासी हिस्ट्रीशीटर जमाल की बहन रूबी से प्रेम प्रसंग था। जमानत पर बाहर आने के बाद जमाल का पूरा परिवार मुंबई में रहने लगा था। इस दौरान अली और रूबी की बातचीत कम हो गई थी। अली को शक था कि रूबी का किसी दूसरे युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच फोन पर जमकर कहासुनी हुई थी।

आरोप है कि रूबी ने अली को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। दो-तीन दिन पहले ही जमाल और रूबी मुंबई से मेरठ आए थे। इसके बाद बृहस्पतिवार को रूबी ने फोन कर अली को शास्त्रीनगर सेक्टर-4 चौराहे के पास बुलाया।



विज्ञापन

बातचीत के बाद लौटते समय घेरा

अली स्कूटी से शास्त्रीनगर सेक्टर-4 चौराहे के पास पहुंचा। पुलिस के अनुसार, वहां रूबी से बातचीत करने के बाद जब अली स्कूटी मोड़कर लौटने लगा, तभी जमाल ने अपने साथियों उवैश और शाहरून के साथ उसे घेर लिया। आरोप है कि आरोपियों ने पिस्टल से अली पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अली को तीन गोलियां लगीं। दो गोली कूल्हे और एक गोली कमर में लगी। गोली लगने के बाद अली स्कूटी समेत लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया।