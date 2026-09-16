फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Children served 'Gau Mata' at the cowshed and fed fodder with their own hands.

मेरठ: गोशाला में बच्चों ने की गऊ माता की सेवा, अपने हाथ से खिलाया चारा

Wed, 16 Sep 2026 11:28 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:28 PM IST
Meerut: Children served 'Gau Mata' at the cowshed and fed fodder with their own hands.
हस्तिनापुर कस्बे के एक निजी विद्यालय के बच्चों को बुधवार को मालीपुर स्थित निराश्रित गोशाला का भ्रमण कराया गया। इस दौरान बच्चों ने गोशाला में रह रहे निराश्रित गोवंश को चारा खिलाया और उनके रहन-सहन के बारे में जानकारी ली। बच्चों ने गोसेवा के प्रति रुचि दिखाते हुए गोवंश की देखभाल के तरीके भी समझे। गौ सेवा परिवार के प्रदीप बवेजा ने गोवंश के संरक्षण और सेवा के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गोसेवा के प्रति बच्चों में संवेदना और जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। भ्रमण के दौरान बच्चों ने गोशाला की व्यवस्थाओं को भी देखा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

घरौंडा: बसताड़ा टोल के पास स्कूटी-कार की टक्कर में युवक की मौत, साथी घायल; हाईवे पर लगा जाम

Gharaunda: Youth dies, companion injured in collision between a scooter and a car near Bastara Toll; traffic jam on the highway.
Karnal
16 Sep 2026

कानपुर: मंधना में झमाझम बारिश में ढोल पर नाचते हुए निकली भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा

Lord Ganesha immersion procession taken out in Mandhana amidst heavy rain, with people dancing beat of drums
Kanpur
16 Sep 2026

Video: जेन जी सम्मेलन में युवाओं के मुद्दों पर हुई चर्चा

Video: जेन जी सम्मेलन में युवाओं के मुद्दों पर हुई चर्चा
Lucknow
16 Sep 2026

Video: गांधी प्रेक्षागृह में जेन जी के मंच पर पहुंचीं आइसा अध्यक्ष नेहा वोरा

Video: गांधी प्रेक्षागृह में जेन जी के मंच पर पहुंचीं आइसा अध्यक्ष नेहा वोरा
Lucknow
16 Sep 2026

सोलन: जोगिंद्रा बैंक पुराने एनपीए खातों के लिए लाएगा वन टाइम पॉलिसी, 21.58 करोड़ का लाभ

Jogindra Bank to introduce a one-time settlement policy for old NPA accounts; posts a profit of ₹21.58 crore.
Solan
16 Sep 2026
विज्ञापन

हांसी: सेक्टर-6 में लाखों की चोरी का खुलासा, महिला आरोपी गिरफ्तार

Hansi: Theft worth lakhs in Sector-6 solved; female accused arrested.
Hisar
16 Sep 2026

हमीरपुर: रामचंद्र पठानिया बोले- मेले हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के संवाहक

Hamirpur: Ramchandra Pathania says fairs are carriers of our rich culture and traditions.
Hamirpur (Himachal)
16 Sep 2026
विज्ञापन

हांसी: एसपी विनोद कुमार बोले- नशा बेचने वाला नहीं, नशा करने वाला मरता है

Hansi: SP Vinod Kumar says—it is the drug user who dies, not the drug seller.
Hisar
16 Sep 2026

रेवाड़ी: आरती राव बोलीं- अहीरवाल 36 बिरादरियों का, किसी एक बिरादरी का नहीं

Rewari: Aarti Rao says Ahirwal belongs to all 36 communities, not just one.
Rewari
16 Sep 2026

बहादुरगढ़: इंटरलॉकिंग टाइलों से सड़क निर्माण में मिली खामियां, पार्षद ने मौके पर दोबारा कराया काम

Bahadurgarh: Flaws found in road construction using interlocking tiles; councilor gets the work redone on-site.
Jhajjar/Bahadurgarh
16 Sep 2026

टोहाना: मटोर में होगी किसान महापंचायत, बिजली और फसल में नमी के मुद्दे पर गरजे किसान

Tohana: Farmers' Mahapanchayat to be held in Mator; farmers raise their voices over issues of electricity and moisture content in crops.
Fatehabad
16 Sep 2026

सोनीपत: ओला-उबर और रैपिडो पर रोक की मांग, ऑटो चालक विधायक कार्यालय पहुंचे

Sonipat: Demand to ban Ola, Uber, and Rapido; auto-rickshaw drivers reach MLA's office.
Sonipat
16 Sep 2026

सपा प्रवक्ता ने कहा- यूसीसी पर भाजपा की मंशा साफ नहीं, चुनाव नजदीक आते ही शुरू हो जाती है जुमलेबाजी

SP spokesperson said BJP intentions regarding UCC are unclear and rhetoric begins soon elections approach
Varanasi
16 Sep 2026

मदरसा संचालन करने वाले प्रबंधक-प्रधानाचार्य गिरफ्तार, VIDEO

Manager-Principal running the madrasa arrested
Azamgarh
16 Sep 2026

अलवर: 48 घंटे में ट्रिपल मर्डर का खुलासा, मुख्य आरोपी समेत पांच गिरफ्तार; एक नाबालिग निरुद्ध

In the triple murder case in Alwar, the Alwar police took prompt action and solved the case,
Alwar
16 Sep 2026

VIDEO : सपा नेता पवन हत्याकांड के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी

Villagers anger erupts following the murder of SP leader Pawan; slogans raised against the police administration.
Prayagraj
16 Sep 2026

प्रयागराज एयरपोर्ट पर बनेगी विशेष हेल्प डेस्क, 24 दिवसीय अभियान शुरू

Special help desk to be set up at Prayagraj Airport; 24-day campaign launched.
Prayagraj
16 Sep 2026

मेरठ में सूर्य किरण एयर शो की तैयारियां तेज, न्यू टाउनशिप स्थल पर बन रहा बड़ा पंडाल; दो दिन आसमान में दिखेंगे हैरतंगेज करतब

Surya Kiran Air Show Preparations Underway in Meerut, IAF Aircraft to Perform Aerial Stunts on September 19-20
Meerut
16 Sep 2026

शाहजहांपुर: झोलाछाप के इलाज से बच्चे की मौत, परिजनों ने हाईवे किया जाम, हंगामा

Child dies after treatment by quack family blocks highway in Shahjahanpur
Shahjahanpur
16 Sep 2026

वीडियो: बदायूं के मीरापुर गांव में बुखार का प्रकोप, ग्रामीण बोले- गांव में गंदगी और जलभराव की समस्या

Fever outbreak in Badaun's Mirapur village
Budaun
16 Sep 2026

औरैया: जोगी डेरा के 25 परिवारों को आवास समेत योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा

Auraiya: Assurance given to provide benefits of housing and other schemes to 25 families of Jogi Dera
Auraiya
16 Sep 2026

अयोध्या: बाढ़ से फसल बर्बाद, किसानों की बढ़ी चिंता

अयोध्या: बाढ़ से फसल बर्बाद, किसानों की बढ़ी चिंता
Ayodhya
16 Sep 2026

फरीदाबाद: तेज रफ्तार ऑटो पलटने से कॉलेज छात्र घायल, पैर में फ्रैक्चर

Faridabad College student injured
Faridabad
16 Sep 2026

ग्रेटर नोएडा: जमीन अधिग्रहण कानून पर किसानों ने यीडा अफसरों से की बातचीत, राकेश टिकैत भी हुए शामिल

Farmers held talks with YEIDA officials regarding Greater Noida land acquisition law
Noida
16 Sep 2026

कांगड़ा: गोमा ने अप्पर लंबागांव में किया पंचायत भवन का शिलान्यास

Kangra: Goma lays the foundation stone for the Panchayat building in Upper Lambagaon.
Kangra
16 Sep 2026

अयोध्या: सड़क निर्माण में देरी से कारोबार प्रभावित, व्यापारियों ने किया प्रदर्शन

अयोध्या: सड़क निर्माण में देरी से कारोबार प्रभावित, व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
Ayodhya
16 Sep 2026

सुल्तानपुर: राहुल गांधी मानहानि केस: बहस के लिए मिला अंतिम मौका कोर्ट ने भाजपा नेता को चेतावनी के साथ दी 21 सितंबर की तारीख

सुल्तानपुर: राहुल गांधी मानहानि केस: बहस के लिए मिला अंतिम मौका कोर्ट ने भाजपा नेता को चेतावनी के साथ दी 21 सितंबर की तारीख
Sultanpur
16 Sep 2026

यूसीसी पर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, बोले- भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में करेंगे लागू

Deputy CM Keshav Prasad Maurya described UCC as an ideological issue for BJP in Azamgarh
Azamgarh
16 Sep 2026

मोहाली में गौशालाओं को सहायता राशि जारी करने की मांग

Demand for release of financial aid to cow shelters in Mohali
Mohali
16 Sep 2026

फरीदकोट में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने बाबा जीवन सिंह नगर विकास योजना के तहत की 63 प्लॉटों की अलॉटमेंट

Improvement Trust in Faridkot allots 63 plots under the Baba Jeevan Singh Nagar Development Scheme.
Chandigarh-Punjab
16 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed