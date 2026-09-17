मेरठ में बदला मौसम: सुबह बारिश से सुहाना हुआ मौसम, बिजली की तड़तड़ाहट और तेज हवाओं के बाद निकली धूप

कुछ देर बाद थमी बारिश

काफी देर तक बारिश होने के बाद मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगा। बारिश थमने के बाद लोगों को राहत मिली। ठंडी हवाओं के चलते कुछ समय तक मौसम खुशनुमा बना रहा।



10 बजे निकली धूप, फिर बढ़ी गर्मी

सुबह करीब 10 बजे एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखाई दिया। आसमान साफ होने लगा और धूप निकल आई। धूप निकलने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई। मौसम के इस उतार-चढ़ाव के चलते दिनभर गर्मी और उमस का असर बने रहने की संभावना है। हालांकि, सुबह हुई बारिश से कुछ समय के लिए लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली।