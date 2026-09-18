{"_id":"6aad78d4f96c93908d06fb07","slug":"video-meerut-air-force-officials-inspected-the-new-township-site-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: न्यू टाउनशिप स्थल पर वायुसेना के अधिकारियों ने किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

परतापुर में मोहिउद्दीनपुर स्थित न्यू टाउनशिप स्थल पर वायुसेना और मेरठ प्रशासन के अधिकारियों ने जायजा लिया। इस दौरान वायुसेना के पांच विमानों ने आसमान में अभ्यास किया। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और तैयारी को परखा। बताया कि स्थल पर तीन गैलरी बनाई जाएंगी। पीछे की ओर पार्किंग स्थल बनाया गया है।

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