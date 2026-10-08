{"_id":"6ac7b5d3856036a10803bd5b","slug":"video-ghosts-and-vampires-danced-a-lot-in-the-procession-of-lord-shiva-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: भगवान शिव की बारात में खूब नाचे भूत-पिशाच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। श्री रामलीला कमेटी हस्तिनापुर के तत्वावधान में बृहस्पतिवार को कस्बे में भगवान शिव की भव्य बारात एवं शोभायात्रा निकाली गई। बारात में भगवान शिव-पार्वती समेत देवी-देवताओं और धार्मिक प्रसंगों पर आधारित आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। भूत-पिशाच का रूप धारण किए कलाकारों की टोली ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते-झूमते हुए बारात की अगुवाई कर रही थी।

... और पढ़ें