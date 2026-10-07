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Meerut: एक शाम खाटू श्याम के नाम भजन संध्या में झूमे श्रद्धालु

Pratyush Sharma

Updated Wed, 07 Oct 2026 10:23 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 10:23 PM IST







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मेरठ। रामलीला मैदान दिल्ली रोड में एक शाम खाटू श्याम के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन गायिका भावना ने भक्ति गीतों से ऐसा समां बांधा कि श्रद्धालु झूम उठे। खाटू श्याम के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। ... और पढ़ें

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