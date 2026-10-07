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Meerut: सीसीएसयू के दुर्गा भाभी छात्रावास परिसर में हुआ हवन पूजन, वीरांगना दुर्गा भाभी जयंती समारोह में हुए आयोजन

Pratyush Sharma

Updated Wed, 07 Oct 2026 10:23 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 10:23 PM IST







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मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दुर्गा भाभी छात्रावास परिसर में वीरांगना दुर्गा भाभी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हवन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें छात्राओं ने आहुतियां दीं। इसके साथ ही संस्कृत प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ... और पढ़ें

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