मेरठ: जेल में नशे की 600 गोलियां ले जाते युवक को गेट पर पकड़ा, पूछताछ में बताई हैरान करने वाली बात

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जिला कारागार में मंगलवार को नशे की गोलियां की खेप लेकर अंदर जा रहे युवक को जेल पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। मेडिकल पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को लेकर थाने ले गई। आरोपी की पहचान बहसूमा के मीरपुर गांव निवासी मोहित के रूप में हुई। उसके पास से नशे की 600 नशीली गोलियां बरामद हुईं। वह जेल में बंद अपने परिचित बंदी से मिलने के बहाने नशे की खेप को अंदर ले जाने का प्रयास कर रहा था। जेल वार्डन की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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मेडिकल थाने पर जिला कारागार के जेल वार्डन विनीत गौतम ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 1:26 बजे कारागार के गेट नंबर-दो पर मुलाकातियों की तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान एक युवक को तलाशी के लिए रोका गया। उसकी जींस की दाहिनी जेब से पॉलिथीन मिली। जांच के दौरान उसकी जेब में रखी पॉलिथीन के अंदर से 600 नशीली गोलियां मिली। आरोपी की पहचान मोहित के रूप में हुई।



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पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह गोलियां जेल में बंद अपने परिचित शिवा राणा को देने के लिए लेकर आया था। आरोपी के मुताबिक उसने कुछ दिन पहले ये गोलियां रास्ते में मिले एक व्यक्ति से खरीदी थीं। जेल प्रशासन ने बरामद गोलियों को सीज कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आरोपी को लेकर थाने आ गई। पुलिस नशे की गोलियां बेचने वाले की तलाश में जुट गई है।

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वहीं पुलिस शिवा राणा से पूछताछ की तैयारी कर रही है। सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी जेल में नशे की गोलियां लेकर क्यों पहुंचा है, इसकी जांच की जा रही है।

