{"_id":"6ac60972126697a7730e8352","slug":"amit-kashyap-murder-case-wife-ravita-and-lover-amardeep-convicted-murder-was-staged-as-snakebite-death-2026-10-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ सर्पदंश हत्याकांड: अदालत ने पत्नी और प्रेमी को दोषी करार दिया, हत्या के बाद चारपाई पर छोड़ा था सांप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के बहसूमा थानाक्षेत्र में घटित हुए चर्चित सर्पदंश हत्याकांड में अदालत ने आज फैसला सुना दिया। अकबरपुर सादात निवासी अमित उर्फ मिक्की कश्यप हत्याकांड में अदालत ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर (एडीजे-12) की अदालत ने दोनों को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना है। अदालत दोषियों की सजा के प्रश्न पर अगली सुनवाई में फैसला सुनाएगी। यह वारदात 13 अप्रैल 2025 को हुई थी। विज्ञापन

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बिस्तर पर मिला था शव, नीचे दबा था जिंदा सांप

13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित का शव उसके बिस्तर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। शव के नीचे एक जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप दबा हुआ था। शरीर पर सांप के काटने के 10 निशान भी मिले थे। उस समय पत्नी रविता ने दावा किया था कि अमित की मौत सर्पदंश से हुई है।



मामले की जांच आगे बढ़ने पर मौत की वजह को लेकर स्थिति बदल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सांप का डसना नहीं, बल्कि दम घुटना सामने आया।



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पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला हत्या का राज

पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. कपिल गर्ग की रिपोर्ट और अदालत में दी गई गवाही अभियोजन के मामले में अहम रही। रिपोर्ट के अनुसार अमित की मौत गला, नाक और मुंह दबाने से दम घुटने के कारण हुई थी।



गला दबाए जाने के कारण अमित की गर्दन की ह्योइड और थायरॉइड कार्टिलेज टूट गई थीं। मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन ने इसे हत्या का मामला बताया।





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एक हजार रुपये में खरीदा था सांप

पुलिस जांच में सामने आया कि अमित की हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव के पास सांप रखने की साजिश रची गई थी। अभियोजन के अनुसार अमरदीप ने एक सपेरे से जागरण के नाम पर 1000 रुपये में सांप खरीदा था।



मामले में सपेरे को अभियोजन गवाह बनाया गया। उसकी गवाही के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को भी अदालत के सामने रखा गया। इन्हीं साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने रविता और अमरदीप को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी करार दिया।

