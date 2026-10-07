मेरठ: बंदरों के आतंक से परेशान लोग बने ‘बंदर’, मुखौटे पहनकर डीएम ऑफिस पहुंचे कॉलोनीवासी, निजात दिलाने की मांग
मेरठ की फूलबाग कॉलोनी के लोगों ने बंदरों के आतंक के खिलाफ अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। लोग बंदरों के मुखौटे पहनकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे और प्रशासन का ध्यान समस्या की ओर खींचा। कॉलोनीवासियों ने बंदरों से निजात दिलाने की मांग की।
विस्तार
मेरठ में बंदरों के आतंक से परेशान फूलबाग कॉलोनी के निवासी अनोखे अंदाज में अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे। लोगों ने बंदरों के मुखौटे पहनकर प्रदर्शन किया और प्रशासन का ध्यान कॉलोनी में बंदरों की बढ़ती समस्या की ओर आकर्षित किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से बंदरों से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग की।
बंदरों के मुखौटे पहनकर पहुंचे लोग
फूलबाग कॉलोनी के निवासियों ने अपनी समस्या को अलग अंदाज में उठाने का फैसला किया। लोग बंदरों के मुखौटे पहनकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। उनके इस प्रदर्शन का उद्देश्य बंदरों के आतंक की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना था।
लंबे समय से समस्या से परेशान होने का दावा
कॉलोनीवासियों का कहना है कि बंदरों की समस्या से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से इस समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है, ताकि क्षेत्र के निवासियों को राहत मिल सके।
डीएम से कार्रवाई की मांग
प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्या रखी और बंदरों से निजात दिलाने की मांग की। निवासियों ने प्रशासन से समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की।