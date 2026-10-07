मेरठ: बंदरों के आतंक से परेशान लोग बने ‘बंदर’, मुखौटे पहनकर डीएम ऑफिस पहुंचे कॉलोनीवासी, निजात दिलाने की मांग

मेरठ में बंदरों के आतंक से परेशान फूलबाग कॉलोनी के निवासी अनोखे अंदाज में अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे। लोगों ने बंदरों के मुखौटे पहनकर प्रदर्शन किया और प्रशासन का ध्यान कॉलोनी में बंदरों की बढ़ती समस्या की ओर आकर्षित किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से बंदरों से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग की।

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