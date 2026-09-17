VIDEO: जलभराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण, फैल रही बीमारियां

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मैनपुरी के विकासखंड सुल्तानगंज के गांव फर्दपुर के ग्रामीण जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। मुख्य सड़क से गांव के अन्दर जाने वाली गली तक में जगह-जगह जलभराव की समस्या है। जिससे ग्रमीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण छोटे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए ब्लॉक के कर्मचारियों को प्रार्थना पत्र दिए, जिसका किसी किसी भी कर्मचारी द्वारा अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। ग्रामीण लख्मीचंद का कहना है गांव में जलभराव की समस्या से बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जिसमें गांव के कई लोग बीमार हो चुके हैं। गांव में अभी तक ना तो मच्छर मारने की दवा का छिड़काव किया गया और ना ही गांव की गलियों की साफ सफाई करवाई गई।

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