Mainpuri News: यूपीआई पर शुल्क के विरोध में उतरे कांग्रेसी, प्रदर्शन
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:23 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:23 PM IST
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मैनपुरी। यूपीआई से दो हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
जिलाध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ ने कहा कि डिजिटल भुगतान आज व्यापार का अहम हिस्सा बन चुका है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक यूपीआई के माध्यम से रोजाना लेन-देन कर रहे हैं। ऐसे में दो हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर शुल्क लगाए जाने की व्यवस्था से व्यापारियों की लागत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों के सामने लेन-देन की लागत बढ़ने की नई चुनौती खड़ी होगी। सरकार से इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की।
इस दौरान वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रमेश चंद्र वर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी कैलाश चंद्र उपाध्याय, अरविंद यादव, पीसी चतुर्वेदी, भीमसेन कठेरिया, डॉ. नवीन शर्मा, कुमार गौरव खेड़ा, गौरव कुमार आर्य, अतुल दुबे, सरफराज अहमद सिद्दीकी, नकुल शाक्य, वाजिफ अली, सुविन यादव आदि मौजूद रहे।
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जिलाध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ ने कहा कि डिजिटल भुगतान आज व्यापार का अहम हिस्सा बन चुका है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक यूपीआई के माध्यम से रोजाना लेन-देन कर रहे हैं। ऐसे में दो हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर शुल्क लगाए जाने की व्यवस्था से व्यापारियों की लागत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों के सामने लेन-देन की लागत बढ़ने की नई चुनौती खड़ी होगी। सरकार से इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की।
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इस दौरान वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रमेश चंद्र वर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी कैलाश चंद्र उपाध्याय, अरविंद यादव, पीसी चतुर्वेदी, भीमसेन कठेरिया, डॉ. नवीन शर्मा, कुमार गौरव खेड़ा, गौरव कुमार आर्य, अतुल दुबे, सरफराज अहमद सिद्दीकी, नकुल शाक्य, वाजिफ अली, सुविन यादव आदि मौजूद रहे।
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