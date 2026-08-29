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VIDEO: बेवर डिपो पर कानपुर मार्ग की बसों की कमी, घंटों इंतजार को मजबूर यात्री

Dhirendra Singh

Updated Sat, 29 Aug 2026 01:23 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 01:23 PM IST







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मैनपुरी के बेवर डिपो पर शनिवार को भी कानपुर मार्ग पर रही बसों की कमी। सवारियों को गंतव्य तक जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं सीट पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आगरा फर्रुखाबाद तथा दिल्ली मार्ग पर सवारियों को बसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा। ... और पढ़ें

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