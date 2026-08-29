काई बनी काल: खेत देखने निकला 18 साल का शिवम, डैम पर फिसला पैर; अरिंद नदी में डूबने से मौत

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ग्राम नंदपुर निवासी राजीव जाटव का 18 वर्षीय पुत्र शिवम उर्फ बादल शुक्रवार शाम करीब तीन बजे साइकिल से अपने खेत की रखवाली करने गया था। वह अरिंद नदी पर बने डैम के पास साइकिल खड़ी कर डैम पार करके खेत की ओर जाने लगा। इसी दौरान डैम पर अधिक काई होने के कारण उसका पैर फिसल गया और वह नदी के गहरे पानी में जा गिरा।नदी में जलस्तर अधिक होने के कारण शिवम खुद को संभाल नहीं सका और पानी में डूब गया। काफी देर तक उसके घर नहीं लौटने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने रातभर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।शनिवार सुबह परिजन नदी के पास पहुंचे तो शिवम का शव पानी में उतराता दिखाई दिया। शव की पहचान होते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया।घटना की सूचना मिलने पर किशनी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।