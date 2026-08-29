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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Traffic Policeman Attacked on Busy Road in Mainpuri see video

यूपी: यातायात पुलिसकर्मी की पिटाई, बीच रोड पर फाड़ी वर्दी, मुंह में मारे दनादन घूंसे; देखें पूरा VIDEO

Sat, 29 Aug 2026 03:07 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 29 Aug 2026 03:07 PM IST
सार

मैनपुरी के अटल चौक पर बिना नंबर की बाइक रोकने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर बाइक सवारों ने हमला कर दिया और उसकी वर्दी फाड़ दी। घटना का लोगों ने वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है। 

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Traffic Policeman Attacked on Busy Road in Mainpuri see video
यूपी के यातायात पुलिसकर्मी की पिटाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मैनपुरी  के व्यस्ततम अटल चौक शीतला माता मंदिर के पास शनिवार सुबह ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बिना नंबर की बाइक रोकना महंगा पड़ गया। युवक ने बीच सड़क पर ही वर्दीवाले की पिटाई शुरू कर दी। उसमे मुंह पर घूंसे बरसा दिए। इस दौरान लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है। 
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हमलावरों ने आरक्षी का गला दबाने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे यूपी-112 के पुलिसकर्मियों ने तीन हमलावरों को मौके से पकड़ लिया। कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भागे हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।
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