यूपी: यातायात पुलिसकर्मी की पिटाई, बीच रोड पर फाड़ी वर्दी, मुंह में मारे दनादन घूंसे; देखें पूरा VIDEO
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 29 Aug 2026 03:07 PM IST
सार
मैनपुरी के अटल चौक पर बिना नंबर की बाइक रोकने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर बाइक सवारों ने हमला कर दिया और उसकी वर्दी फाड़ दी। घटना का लोगों ने वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है।
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विस्तार
मैनपुरी के व्यस्ततम अटल चौक शीतला माता मंदिर के पास शनिवार सुबह ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बिना नंबर की बाइक रोकना महंगा पड़ गया। युवक ने बीच सड़क पर ही वर्दीवाले की पिटाई शुरू कर दी। उसमे मुंह पर घूंसे बरसा दिए। इस दौरान लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है।
हमलावरों ने आरक्षी का गला दबाने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे यूपी-112 के पुलिसकर्मियों ने तीन हमलावरों को मौके से पकड़ लिया। कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भागे हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।
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हमलावरों ने आरक्षी का गला दबाने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे यूपी-112 के पुलिसकर्मियों ने तीन हमलावरों को मौके से पकड़ लिया। कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भागे हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।
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