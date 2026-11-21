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मैनपुरी के थाना औंछा क्षेत्र के गांव ईसई गोपालपुर के रहने वाले एक ट्रक चालक ने शुक्रवार रात घर के कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि गांव में विपक्षी खेत पर कब्जा किए हुए हैं। रात को उन लोगों ने भाई की पिटाई की। जिससे आहत होकर भाई ने जान दे दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। गांव ईसई गोपालपुर निवासी 38 वर्षीय राकेश बाबू कठेरिया ट्रक चालक थे, गांव स्थित एक जमीन को लेकर उनका गांव के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। शुक्रवार की रात राकेश का शव घर में फंदे से लटका मिला। एसपी ग्रामीण अभिषेक तिवारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया है।

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