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कांग्रेस-सपा गठबंधन पर मुहर जरूर लग गई। सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सीटों पर स्थिति स्पष्ट भले ही न हो लेकिन दावेदारों की धड़कन बढ़ा दी है। मनमाफिक सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आती हैं तो दावेदारों को जोर का झटका लगेगा।

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कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, आगरा की नौ सीटों के लिए ए, बी और सी सूची में छह सीटों के नाम शामिल हैं। ए सूची में खेरागढ़, ग्रामीण, दक्षिण विधान सभा के नाम हैं। ये पहली प्राथमिकता में शामिल हैं। बी सूची में बाह और फतेहपुर सीकरी हैं। ये सीटें दूसरी प्राथमिकता में हैं। सी सूची में उत्तर की सीट है। पार्टी के लखनऊ स्तर के नेताओं ने खेरागढ़ विधानसभा पर सहमति बन गई है। बाकी की सीटों पर पेच फंसा है।





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यहां तक कि सी सूची की उत्तर सीट भी देने के पक्ष में हैं। ये भाजपा की परंपरागत सीट है, यहां बाकी के जमानत भी नहीं बचा पाते हैं। इस सीट पर सपा-कांग्रेस दोनों ही उत्साहित नहीं हैं। ए और बी सूची में कांग्रेस के हिस्से में कितनी और सीटें आती हैं, इसकी जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। रही बात आगरा के दावेदारों की, वे आंख-कान लगाए हुए हैं।

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मनमाफिक सीट मिलने पर दावेदारी और बढ़ जाएगी, अगर सीटें हाथ से खिसक गईं तो कई मायूस हो जाएंगे। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमित सिंह का कहना है कि प्राथमिकता तय करते हुए पार्टी हाईकमान ने ए, बी और सी सूची सपा को सौंपी है। इसमें कितनी सीटों पर सहमति बनती है, इसे पार्टी के बड़े नेता ही तय करेंगे।



