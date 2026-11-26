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पुलिस के अनुसार, थाना बागवाला क्षेत्र के गांव अहमदाबाद निवासी रोहित उर्फ बंटी (20) पुत्र प्रेमपाल और अजय (20) पुत्र सतेंद्र बुधवार देर रात बाइक से चकोरी प्लांट जा रहे थे। इसी दौरान गांव रामनगर के पास गेहूं से भरी मैक्स पिकअप पलट गई। दोनों बाइक सवार वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली देहात प्रभारी केके लोधी ने बताया कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।रोहित चार भाइयों और एक बहन में तीसरे नंबर पर था। उसके भाई धर्मवीर और बॉबी मजदूरी करते हैं। दोनों विवाहित हैं। वहीं, अजय तीन भाइयों और दो बहनों में बीच का था। उसके परिवार के लोग खेती और मजदूरी कर जीवनयापन करते हैं। दोनों युवक भी मजदूरी कर परिवार की आजीविका में हाथ बंटाते थे। उनकी असमय मौत से गांव अहमदाबाद में मातम पसरा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।