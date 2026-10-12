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महराजगंज: गरबा-डांडिया कार्यक्रमों में पहचान सत्यापन की मांग, एसपी को सौपा ज्ञापन

अनुराग रंजन

Updated Mon, 12 Oct 2026 05:18 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 05:18 PM IST







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महराजगंज में नवरात्र के दौरान गरबा और डांडिया कार्यक्रमों को लेकर हिंदू जागरण मंच ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मंच ने कार्यक्रमों में प्रवेश से पहले आधार कार्ड के जरिए पहचान सत्यापित कराने और प्रवेश द्वार पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग की। ... और पढ़ें

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