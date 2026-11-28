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स्वीप कार्यक्रम के तहत 14 से 19 नवंबर तक विद्यालय स्तर से लेकर जनपद स्तर तक विभिन्न चरणों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। इनमें जिले के 227 शिक्षण संस्थानों के 10,116 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इसके बाद विधानसभा स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में 220 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। विभिन्न चरणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निबंध विधा के 23 और प्रश्नोत्तरी विधा के 28 सहित कुल 51 प्रतिभागियों ने जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में जगह बनाई। यहां दोनों विधाओं में शीर्ष 10-10 विद्यार्थियों का चयन किया गया। इस तरह कुल 20 विजेताओं को सम्मानित किया गया।डीएम ने कहा कि सम्मानित विद्यार्थी केवल प्रतियोगिताओं के विजेता नहीं, बल्कि जनपद के स्वीप वालंटियर भी हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में पंजीकरण और मतदान में भागीदारी जरूरी है। विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने परिवार, पड़ोस और समाज के लोगों को मताधिकार के महत्व के बारे में बताएं। युवाओं की सक्रिय भागीदारी से मतदाता जागरूकता अभियान को और व्यापक बनाया जा सकता है। उन्होंने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए भविष्य में भी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार-प्रसार में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।