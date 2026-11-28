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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मॉडर्न एकेडमी लक्ष्मीपुर की टीम 9.5 ओवर में 91 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। जवाब में 92 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नौतनवा इंटर कॉलेज की टीम ने 6.3 ओवर में दो विकेट खोकर 92 रन बना लिए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। शानदार प्रदर्शन के लिए सुधांशु बुमराह को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।इससे पूर्व मुख्य अतिथि अलंकृता मणि त्रिपाठी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का शुभारंभ किया। इस दौरान विवेक शुक्ला, अशोक वर्मा, जितेश सिन्हा, जगदीश यादव, राम आशीष यादव, क्रिकेट कोच करीम खान, दिनेश यादव और समीर गौड़ मौजूद रहे।