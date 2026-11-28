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डीएम ने कहा कि आपदा के समय घबराने के बजाय सतर्कता और सूझबूझ से काम लेना जरूरी है। इसके लिए विद्यार्थियों और विद्यालय कर्मचारियों को पहले से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान मॉक ड्रिल को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, ताकि बच्चे आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा करने के साथ दूसरों की मदद भी कर सकें। उन्होंने जनपद स्तर पर कार्यक्रम के तहत मेगा इवेंट आयोजित कराने और इसमें अधिक से अधिक विद्यालयों की सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही स्कूलों में जागरूकता संबंधी प्रचार सामग्री वितरित कराने और सुरक्षा उपायों से जुड़े बैनर प्रमुख स्थानों पर लगवाने के निर्देश दिए।डीएम ने जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने तथा विद्यालयों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ, बीएसए सुरजीत कुमार सहित एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के पदाधिकारी मौजूद रहे।