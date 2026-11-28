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ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख रास्ता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और व्यापार के सिलसिले में लोगों को इसी मार्ग से निचलौल आना-जाना पड़ता है। सड़क की बदहाली से छात्र-छात्राओं, महिलाओं, बच्चों और व्यापारियों को सबसे अधिक परेशानी होती है। बरसात के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से कई बच्चे गिरकर घायल भी हो चुके हैं।ग्रामीणों के अनुसार, समस्या के समाधान के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मार्ग का चौड़ीकरण कर आरसीसी ढलाई कराने की मांग की है।शिकायती पत्र देने वालों में शैलेश तिवारी, बृजेश तिवारी, मोहन यादव, मंजेश गौंड, छेदी कुशवाहा, राजू निषाद और सुभाष कुशवाहा सहित अन्य ग्रामीण शामिल रहे।