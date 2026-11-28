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पंकज चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि जनशिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शिकायतों को केवल दर्ज करने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उनके समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई भी हो। किसी भी व्यक्ति को अपनी जायज समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए।उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे जनता के बीच रहकर उनकी परेशानियों को समझें और संबंधित विभागों के माध्यम से उनका समाधान कराएं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी जनता के बीच सक्रिय रहने और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करने की अपील की।भाजपा कार्यकर्ता के पिता के निधन पर जताया शोकजनता दर्शन के बाद पंकज चौधरी मुंडेरा कला गांव पहुंचे। वहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता कुलदीप चौधरी के पिता अरविंद चौधरी के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। दिवंगत के आवास पर पहुंचकर उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि किसी अपने का असमय बिछड़ जाना परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। दुख की इस घड़ी में धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने दिवंगत अरविंद चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।