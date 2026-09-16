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लखीमपुर खीरी: आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सांसद के काफिले पर हुए पथराव का विरोध

Mukesh Kumar

Updated Wed, 16 Sep 2026 02:13 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 02:13 PM IST







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लखीमपुर खीरी में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हुए पथराव के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अफसर को ज्ञापन सौंपकर उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। ... और पढ़ें

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