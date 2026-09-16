जान से खिलवाड़: लखीमपुर खीरी में आठवीं मंजिल पर रस्सी के सहारे पुताई, सुरक्षा किट भी नहीं

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पुलिस लाइंस लखीमपुर में पुलिसकर्मियों के लिए बन रही 12 मंजिला इमारत की पुताई के दौरान सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ती नजर आईं। बुधवार को आठवीं मंजिल पर श्रमिक बिना किसी सुरक्षित मचान या अन्य पुख्ता इंतजाम के महज रस्सी के सहारे भवन के बाहर लटककर पुताई करते दिखे। श्रमिकों के पास न हेलमेट था और न ही सुरक्षा किट। नीचे भी सुरक्षा जाल या हादसे से बचाव का कोई इंतजाम नजर नहीं आया। इतनी ऊंचाई पर इस तरह काम कराना गंभीर लापरवाही को उजागर करता है। हादसा होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी, यह बड़ा सवाल है।

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