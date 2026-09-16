{"_id":"6aaa5b11b7ba4863130d5140","slug":"video-patient-dies-after-falling-into-water-accumulated-on-chc-premises-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: सीएचसी परिसर में भरे पानी में गिरने से मरीज की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी जिले में पिछले दिनों तेज बारिश से खमरिया सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) परिसर में छह दिन से भरे दो फुट पानी में गिरने के बाद एक मरीज की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए कस्बे के ही पंकज मिश्रा (35) बुखार आने पर वहां मंगलवार शाम दवा लेने गए थे। धौरहरा सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि सीएचसी परिसर में भरे पानी से युवक का शव बरामद हुआ है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

... और पढ़ें