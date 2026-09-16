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सेवा संकल्प अभियान: लखीमपुर खीरी से भाजयुमो के आठ कार्यकर्ता वाराणसी के लिए रवाना
लखीमपुर खीरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का एक दल लखीमपुर से वाराणसी के लिए रवाना हुआ। रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रियों का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उत्साहवर्धन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने बताया कि लखीमपुर से आठ कार्यकर्ता यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, यह दल वाराणसी पहुंचेगा। वहां से 17 सितंबर को 250 मोटरसाइकिलों पर 500 कार्यकर्ता 10 अलग-अलग टुकड़ियों में वडनगर, गुजरात के लिए रवाना होंगे। इस दौरान सदर विधायक योगेश वर्मा, पूर्व जिला मंत्री उमेश शुक्ला, राम पांडेय, राजेश कुमार सिंह, आचार्य संजय मिश्र सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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