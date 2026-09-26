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कानपुर: कांशीराम अस्पताल में भरा पानी, निकलने में हो रही परेशानी

Shikha Pandey

Updated Sat, 26 Sep 2026 06:09 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 06:09 PM IST







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30 घंटे से अधिक बारिश होने से कांशीराम अस्पताल में जलभराव हो गया। ऐसे ही जाजमऊ के इंडस्ट्रियल एरिया में कई टेनरियों के बाहर पानी भर गया। इस दौरान लोगों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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