कानपुर देहात: 24 घंटे में तेज हवा संग 61 मिमी बारिश, एक हजार गांव की बिजली गुल, कई जगह गिरे कच्चे घर

तेज हवा संग शुक्रवार सुबह से शुरू हुई तेज बारिश शनिवार दोपहर तक जारी रही। जिले में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। 24 घंटे में 61 मिमी बारिश रिकार्ड की गई है। यह इस मानसूनी सीजन की सबसे अधिक बारिश रही है। तेज बारिश से ज्यादातर विद्युत उपकेंद्र ठप रहे। एक हजार से अधिक गांवों की बिजली गुल है। राजपुर व सरवनखेड़ा क्षेत्र में कच्चे मकान गिरने से लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है।

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इधर लगातार बारिश होने से मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, सब्जियों की पौध खराब हो गई। मेडिकल कॉलेज अकबरपुर का पूरा परिसर जलमग्न हो गया। इससे ओपीडी, महिला अस्पताल, इमरजेंसी में इलाज कराने पहुंचे मरीजों को परेशानी हुई। मरीजों को घुटने तक भरे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। बारिश के चलते सरकारी व निजी स्कूल बंद रहे। विज्ञापन



अकबरपुर, पुखरायां, झींझक, सिकंदरा समेत कई जगहों की प्रमुख बाजार में सन्नाटा छाया रहा और दुकानदारों ने बारिश के चलते दुकानें बंद रखीं। सीएसए कानपुर के मौसम विशेषज्ञ डॉ. अजय मिश्रा के अनुसार अगले दो दिनों तक माध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इधर लगातार बारिश होने से मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, सब्जियों की पौध खराब हो गई। मेडिकल कॉलेज अकबरपुर का पूरा परिसर जलमग्न हो गया। इससे ओपीडी, महिला अस्पताल, इमरजेंसी में इलाज कराने पहुंचे मरीजों को परेशानी हुई। मरीजों को घुटने तक भरे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। बारिश के चलते सरकारी व निजी स्कूल बंद रहे।अकबरपुर, पुखरायां, झींझक, सिकंदरा समेत कई जगहों की प्रमुख बाजार में सन्नाटा छाया रहा और दुकानदारों ने बारिश के चलते दुकानें बंद रखीं। सीएसए कानपुर के मौसम विशेषज्ञ डॉ. अजय मिश्रा के अनुसार अगले दो दिनों तक माध्यम से भारी बारिश की संभावना है।

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