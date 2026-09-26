यूपी में बीते 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान 63 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इस अवधि में कई जिलों में हुए हादसों में लोगों को मौत हुई है। बाराबंकी में पेड़ गिरने से नीचे दबकर एक कारोबारी की मौत हुई। वहीं, जिले में तीन अन्य मौतों की भी सूचना मिली है। इसी तरह सीतापुर में कच्ची दीवार गिरने से एक चार साल के मासूम की मौत हुई है। वहीं, कई अन्य घायल हो गए हैं। गोंडा में विशालकाय पेड़ गिरने से दो बाइक सवारों की नीचे दबकर मौत हुई है। बारिश और आंधी से कई जिलों में पेड़ जड़ से उखड़ गए। वहीं, फसलों को भी नुकसान की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, सपा नेता आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने उन फर्मों का ब्योरा मांगा है जिन्हें मंत्री रहने के दौरान आजम खां ने ठेके दिए।

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