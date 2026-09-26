घाटमपुर: अनुप्रिया बोलीं- हितैषी बनने का ढिंढोरा पीटने वालों ने पिछड़ों का नहीं किया भला

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उन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा में पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं था। मांग की जा रही थी। तब यूपीए की सरकार को सपा का समर्थन था। लेकिन नहीं लागू किया गया।ज़ब अपना दल को लोकसभा में पहुंचाया तो पीएम से मांग उठाई तो पीएम ने नीट में आरक्षण लागू किया। इसीतरह जाति गत जन गणना भी अपना दल एस की मांग पर शुरू हुई। सपा व कांग्रेस के बहुरुपियों से सावधान रहें। यह फिर वोट की डकैती डालने आ रहे हैं। पिछड़े व दलितों की इनके यहां कीमत नहीं है। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में सरोज कुरील को फिर से जिताने की अपील की।जनसभा में लगातार बारिश के बावजूद भारी भीड़ देख गदगद होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसे लोगों का स्नेह बताते हुए आभार जताया। उन्होंने कहा कि इसी स्नेह का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में तीसरी बड़ी राजनितिक शक्ति बनकर उभरी है। आयोजक विधायक सरोज कुरील ने कहा कि उन्होंने एकजुट रहकर हर व्यक्ति के साथ न्यायपूर्ण कार्य किया। बारिश में इतनी भीड़ उनके द्वारा कराए गए कार्यों की गवाही दे रही है।विधायक बनकर नहीं सेवक बनकर कार्य किया। वहीं फतेहपुर के बिन्दकी विधायक जय कुमार सिंह जैकी ने भी पार्टी को मजबूत बनाने की लोगों से अपील की। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जाटव आरपी गौतम ने की। इस मौके पर अपना दल एससीएसटी वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश कुरील, मनीष तिवारी, तन्मय तिवारी मौजूद रहे।