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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Banda: Dilapidated house collapses amidst rain; 70-year-old man dies trapped in debris

बांदा: बारिश में जर्जर मकान ढहा, मलबे में दबकर 70 वर्षीय वृद्ध की मौत, मचा कोहराम

Sat, 26 Sep 2026 04:37 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 26 Sep 2026 04:37 PM IST
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Banda: Dilapidated house collapses amidst rain; 70-year-old man dies trapped in debris
जर्जर मकान ढहा - फोटो : अमर उजाला

जिले में दो दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच चिल्ला थाना क्षेत्र के पपरेंदा गांव में शनिवार देर रात जर्जर कच्चा मकान ढह गया। मलबे में दबकर घर में सो रहे 70 वर्षीय चुन्नी वर्मा पुत्र स्व. सुखारी वर्मा की मौत हो गई। हादसा रात करीब 1:30 बजे हुआ। वृद्ध की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

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बताया गया कि लगातार बारिश के कारण मकान कमजोर हो गया था। रात में अचानक मकान भरभराकर ढह गया। घर में सो रहे चुन्नी वर्मा मलबे में दब गए। परिजनों ने आनन-फानन मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में छह बेटे हैं, जो मजदूरी करते हैं। मृतक के नाम मात्र एक बीघा जमीन है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर है। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। फिलहाल परिजनों की ओर से थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई है।

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