कानपुर: एयरफोर्स गेट के पास ट्रांसफार्मर की जाली टूटी, खुला पड़ा ट्रांसफार्मर दे रहा हादसे को दावत

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चकेरी के हरजिंदर नगर में एयरफोर्स गेट के पास लगा ट्रांसफार्मर हादसे को दावत दे रहा है। ट्रांसफार्मर के चारों तरफ लगी सुरक्षा जाली टूटकर खुल गई है। ट्रांसफार्मर पूरी तरह खुला पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुले ट्रांसफार्मर में कभी भी जानवर घुस सकते हैं और करंट की चपेट में आ सकते हैं। आसपास से गुजरने वाले लोगों, बच्चों को भी करंट लगने का खतरा बना हुआ है। बरसात में खतरा और बढ़ गया है। कई बार शिकायत के बाद भी बिजली विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।

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