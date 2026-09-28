दवा कारोबारी हत्याकांड: 21 दिन बाद आज जेल से बाहर आ सकती है शालू, पुलिस कोर्ट में फाइल कर चुकी क्लोजर रिपोर्ट

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परिजन के मुताबिक पुलिस ने जब उसे दोषी बनाया था तबसे उन्हें यकीन था कि शालू ऐसा कर ही नहीं सकती। जिस पुलिस ने उसे जेल भेजा उसी ने शालू को निर्दोष मानते हुए क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। शालू का बेटा श्रीजय फिलहाल अपने नाना-नानी के पास ही है। शालू भी रिहाई के बाद रतन ऑर्बिट न जाकर उन्हीं के पास जाएगी।

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दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में जेल भेजी गई शालू आज 21 दिन बाद जेल से बाहर आ सकती है। पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। सबकुछ ठीक रहा तो सोमवार को कोर्ट से रिहाई परवाना जारी हो सकता है। इसके बाद शालू सलाखों से आजाद हो जाएगी। उधर शालू की रिहाई को लेकर उसके माता-पिता और भाई-बहन बेहद खुश हैं।