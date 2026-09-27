यूपी: 48 घंटे से बारिश से हाहाकार, कानपुर-बुंदेलखंड में 13 मौतें, हाईवे और ओवरब्रिज ठप, हाईवे और ओवरब्रिज ठप

बुंदेलखंड और कानपुर मंडल के जिलों में बृहस्पतिवार शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा। 48 घंटे से अधिक समय से हो रही बारिश ने कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस दौरान वर्षा जनित अलग-अलग हादसों में कानपुर-बुंदलेखंड क्षेत्र में 13, अवध क्षेत्र में 26, ब्रज क्षेत्र में तीन, लखीमपुर में छह, गोरखपुर में पांच, लखनऊ, संतकबीरनगर, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

विज्ञापन



प्रदेश में कुल 58 लोगों ने जान गंवाई। कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया। इटावा में सितंबर का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के संकेत हैं।