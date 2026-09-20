{"_id":"6aafc68da3eb0862300b8eea","slug":"video-kanpur-sewage-flowing-onto-the-footpath-near-vssd-college-nawabganj-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: नवाबगंज वीएसएसडी कॉलेज सड़क के फुटपाथ पर बह रहा सीवर का पान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नवाबगंज जैसे पॉश इलाके में भी नगर निगम की लचर व्यवस्था की वजह से वीएसएसडी कॉलेज को जाने वाली सड़क के फुटपाथ पर सीवर का पानी बह रहा है। पास में ही आधी सड़क तक कूड़ा कचरा फैला पड़ा है। राहगीर इसी कचरे के ढेर और बहते सीवर के पानी की बदबू के बीच से होकर गुजरने को मजबूर हैं।

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