यूपी: पड़ोसी के घर हुई थी दोस्ती, दिसंबर में तय थी युवक की शादी, वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम, पढ़ें मामला

कानपुर में महाराजपुर के सुभौली गांव के पास शनिवार सुबह उन्नाव निवासी ओम (22) और शादीशुदा मालती (27) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों की पहचान और दोस्ती पड़ोसी के घर आने-जाने के दौरान हुई थी। परिजनों के मुताबिक, दोस्ती धीरे-धीरे करीब दो साल पुराने संबंध में बदल गई।

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इस बीच ओम की शादी दूसरी जगह तय कर दी गई थी और दिसंबर में विवाह होना था। परिवार ने दोनों के बीच दूरी बनाने की कोशिश भी की थी। शनिवार को दोनों की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। रविवार को दोनों शवों का पैनल और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया।