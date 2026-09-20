यूपी: पड़ोसी के घर हुई थी दोस्ती, दिसंबर में तय थी युवक की शादी, वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम, पढ़ें मामला

यूपी: पड़ोसी के घर हुई थी दोस्ती, दिसंबर में तय थी युवक की शादी, वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम, पढ़ें मामला
Kanpur Lovers Death Case: महाराजपुर अंतर्गत सुभौली गांव के पास शनिवार सुबह प्रेमी युगल के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले थे। दोनों के बीच दो साल से संबंध चल रहे थे और दिसंबर में युवक की दूसरी जगह शादी होने वाली थी। पुलिस द्वारा कराए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 'हैंगिंग की पुष्टि हुई है।
विस्तार
कानपुर में महाराजपुर के सुभौली गांव के पास शनिवार सुबह उन्नाव निवासी ओम (22) और शादीशुदा मालती (27) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों की पहचान और दोस्ती पड़ोसी के घर आने-जाने के दौरान हुई थी। परिजनों के मुताबिक, दोस्ती धीरे-धीरे करीब दो साल पुराने संबंध में बदल गई।
इस बीच ओम की शादी दूसरी जगह तय कर दी गई थी और दिसंबर में विवाह होना था। परिवार ने दोनों के बीच दूरी बनाने की कोशिश भी की थी। शनिवार को दोनों की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। रविवार को दोनों शवों का पैनल और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया।
एक किमी दूर मिली बाइक से हुई पहचान की कड़ी मजबूत
जांच के दौरान मालती के पास से आधार कार्ड मिला। वहीं घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर ओम की बाइक खड़ी मिली। आधार कार्ड और बाइक के आधार पर पुलिस ने दोनों की पहचान कर परिजनों को सूचना दी। पुलिस अब दोनों के वहां पहुंचने और घटनाक्रम की परिस्थितियों की जांच कर रही है।
दिसंबर में थी ओम की शादी
ओम के पिता सुखलाल ने बताया कि बेटे की शादी दिसंबर में तय थी और घर में तैयारियां चल रही थीं। परिवार को मालती से उसके संबंधों की जानकारी थी। ओम को कई बार उससे दूरी बनाए रखने के लिए समझाया गया था।
पहले भी थाने तक पहुंच चुका था मामला
मालती के पति रामू के मुताबिक, दिसंबर 2025 में मालती घर से चली गई थी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे चार दिन बाद उसके फूफा के घर से बरामद किया था। इसके बाद दोनों परिवारों को थाने बुलाया गया था। रामू का कहना है कि वहां मालती ने पति के साथ रहने से इनकार किया था। पुलिस ने लिखापढ़ी के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया था।
पड़ोसी के घर आने-जाने से हुई थी दोस्ती
रामू ने आरोप लगाया कि ओम अक्सर पड़ोसी छोटू के घर आता-जाता था। इसी दौरान मालती से उसकी पहचान हुई और दोनों में दोस्ती हो गई। आरोप है कि बाद में छोटू ने मालती का मोबाइल नंबर ओम को दिया, जिसके बाद दोनों की बातचीत बढ़ती गई।
पुलिस बोली- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि
एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि दोनों परिवारों की ओर से अभी तहरीर नहीं दी गई है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि हुई है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।