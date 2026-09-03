कानपुर: आज इन इलाकों में घंटों गुल रहेगी बिजली, पढ़ें पूरी जानकारी

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केशवपुरम में केडीएमए न्यू और केडीएमए ओल्ड फीडर से जुड़े इलाके में सुबह 10:30 से दोपहर डेढ़ बजे तक बिजली नहीं आएगी। सुबह दस से दोपहर तीन बजे तक कर्रही, जरौली फेज-2 और जरौली गांव के लोगों को बिजली संकट से जूझना पड़ेगा। कल्याणपुर न्यू आवास विकास के जी सेक्टर और आसपास के इलाके में सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक बिजली गुल रहेगी। रैना मार्केट, लक्ष्मण बाग काॅलोनी, विष्णुपुरी, तिलकनगर में सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक बिजली नहीं आएगी।

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केस्को की ओर से सोमवार को अहिरवां, रिंग रोड, केशवपुरम, कर्रही, कल्याणपुर, कंपनी बाग और आरपीएच न्यू सबस्टेशन की आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके चलते एयरपोर्ट, देवीगंज, पटेलनगर फीडर से जुड़े इलाके में सुबह 10:30 से दोपहर डेढ़ बजे तक बिजली नहीं आएगी। ओईएफ फैक्टरी, श्यामनगर इलाके में दोपहर दो से शाम पांच बजे तक बिजली गुल रहेगी।