कानपुर: दो लाख के लिए चालक ने लोकेशन भेज की थी मुखबिरी, पांच गिरफ्तार, कारोबारी से हुई थी 4.31 लाख की लूट

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पुलिस ने मैनावती मार्ग पर घेरेबंदी कर बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान चौबेपुर कस्बा के दर्जियाना मोहल्ला निवासी आसिफ इदरीसी, बिठूर के मॉडल डेरी सोसाइटी निवासी शिवम कुमार उर्फ मॉडल, बगदौदी बांगर निवासी मयंक सैनी उर्फ ऋषि, उसका रिश्तेदार आयुष सैनी, चौबेपुर गुन्नूपुरवा निवासी अनुज यादव के रूप में हुई। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कार, 1.19 लाख रुपये, तीन लकड़ी के और एक प्लास्टिक का डंडा बरामद किया। कार मयंक की है जो उसकी मां प्रीति सैनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सात आरोपी अभी भी फरार हैं। विज्ञापन



डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि आसिफ दो साल से व्यापारी आबिद की कार चला रहा था। आबिद और उसके परिजन प्रत्येक बृहस्पतिवार भोर पहर हरदोई की बाजार करने जाते हैं। आबिद के घर के पास ही मोहम्मद साहिल रहता है जो आसिफ का दोस्त है। उसने आसिफ के साथ मिलकर आबिद को लूटने की साजिश रची। लूट सफल रहने पर आसिफ को दो लाख रुपये देने की बात कही गई। हालांकि, साहिल पहचाने जाने के डर से कांड में खुद शामिल नहीं हुआ। उसने चौबेपुर कस्बा के ब्रह्मनगर निवासी सक्षम ठाकुर को शामिल कर कार और लड़के जुटाने को कहा। सक्षम ने मयंक सैनी उर्फ ऋषि से अपनी एक्सयूवी-500 कार लाने को कहा। इसके बाद अन्य लड़कों को शामिल कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मैनावती मार्ग पर घेरेबंदी कर बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान चौबेपुर कस्बा के दर्जियाना मोहल्ला निवासी आसिफ इदरीसी, बिठूर के मॉडल डेरी सोसाइटी निवासी शिवम कुमार उर्फ मॉडल, बगदौदी बांगर निवासी मयंक सैनी उर्फ ऋषि, उसका रिश्तेदार आयुष सैनी, चौबेपुर गुन्नूपुरवा निवासी अनुज यादव के रूप में हुई। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कार, 1.19 लाख रुपये, तीन लकड़ी के और एक प्लास्टिक का डंडा बरामद किया। कार मयंक की है जो उसकी मां प्रीति सैनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सात आरोपी अभी भी फरार हैं।डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि आसिफ दो साल से व्यापारी आबिद की कार चला रहा था। आबिद और उसके परिजन प्रत्येक बृहस्पतिवार भोर पहर हरदोई की बाजार करने जाते हैं। आबिद के घर के पास ही मोहम्मद साहिल रहता है जो आसिफ का दोस्त है। उसने आसिफ के साथ मिलकर आबिद को लूटने की साजिश रची। लूट सफल रहने पर आसिफ को दो लाख रुपये देने की बात कही गई। हालांकि, साहिल पहचाने जाने के डर से कांड में खुद शामिल नहीं हुआ। उसने चौबेपुर कस्बा के ब्रह्मनगर निवासी सक्षम ठाकुर को शामिल कर कार और लड़के जुटाने को कहा। सक्षम ने मयंक सैनी उर्फ ऋषि से अपनी एक्सयूवी-500 कार लाने को कहा। इसके बाद अन्य लड़कों को शामिल कर वारदात को अंजाम दिया।

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शिवराजपुर हाईवे पर बीते 17 सितंबर को बकरा व्यापारी आबिद से हुई 4.31 लाख रुपये की लूट की वारदात उन्हीं के चालक आसिफ इदरीसी की मुखबिरी पर अंजाम दी गई। चालक को दो लाख रुपये का लालच दिया गया था। साजिश के तहत आसिफ ने व्यापारी को साथ लेकर निकलते ही बदमाशों को मोबाइल पर लोकेशन भेज दी। शिवराजपुर अंडरपास के पास पहुंचते ही काली रंग की एक्सयूवी सवार 10 बदमाशों ने डंडा लेकर कार रुकने का इशारा किया। आसिफ ने तुरंत कार रोक दी। धमकाते हुए व्यापारी से 4.32 लाख रुपये से भरा बैग लूटकर भाग निकले थे। रविवार को पुलिस ने चालक सहित पांच लुटेरों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया।