कानपुर: गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान लगा जाम, एंबुलेंस फंसी, इन जगहों पर रेंगते रहे वाहन

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उधर, कहीं पर भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर नहीं आए। शुक्लागंज से कानपुर आने के दौरान एक एंबुलेंस भी जाम में फंसी। चालक ने बताया कि वह मरीज सुशीला को शुक्लागंज के पोनी रोड से लेकर उर्सला अस्पताल जा रहा था। जाम में फंसे रहने के दौरान चालक हूटर बजाता रहा किसी तरह राहगीरों ने खुद ही एंबुलेंस को रास्ता देकर निकाला।

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गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए रविवार को जब लोग घाटों के लिए निकले तो शहर जाम से जकड़ गया। शुक्लागंज पुल से गोलाघाट, लालकुर्ती से लेकर गोलाघाट तक पांच घंटे तक जाम लगा रहा। इस दौरान वाहन रेंग-रेंगकर निकले। वहीं, कंपनीबाग से सरसैया घाट, घंटाघर चौराहा व झकरकटी बस अड्डा के पास भी लोग जाम में घंटों फंसे रहे।