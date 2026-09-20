कानपुर: गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान लगा जाम, एंबुलेंस फंसी, इन जगहों पर रेंगते रहे वाहन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 20 Sep 2026 11:19 PM IST
सार
लालकुर्ती से गोलाघाट, शुक्लागंज पुल से गोलाघाट तक वाहन पांच घंटे रेंगते रहे। ट्रैफिक पुलिस नदारद रही। कंपनीबाग से सरसैया घाट, घंटाघर और झकरकटी बस अड्डे के पास भी वाहन रेंगते रहे।
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विस्तार
गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए रविवार को जब लोग घाटों के लिए निकले तो शहर जाम से जकड़ गया। शुक्लागंज पुल से गोलाघाट, लालकुर्ती से लेकर गोलाघाट तक पांच घंटे तक जाम लगा रहा। इस दौरान वाहन रेंग-रेंगकर निकले। वहीं, कंपनीबाग से सरसैया घाट, घंटाघर चौराहा व झकरकटी बस अड्डा के पास भी लोग जाम में घंटों फंसे रहे।
उधर, कहीं पर भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर नहीं आए। शुक्लागंज से कानपुर आने के दौरान एक एंबुलेंस भी जाम में फंसी। चालक ने बताया कि वह मरीज सुशीला को शुक्लागंज के पोनी रोड से लेकर उर्सला अस्पताल जा रहा था। जाम में फंसे रहने के दौरान चालक हूटर बजाता रहा किसी तरह राहगीरों ने खुद ही एंबुलेंस को रास्ता देकर निकाला।
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उधर, कहीं पर भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर नहीं आए। शुक्लागंज से कानपुर आने के दौरान एक एंबुलेंस भी जाम में फंसी। चालक ने बताया कि वह मरीज सुशीला को शुक्लागंज के पोनी रोड से लेकर उर्सला अस्पताल जा रहा था। जाम में फंसे रहने के दौरान चालक हूटर बजाता रहा किसी तरह राहगीरों ने खुद ही एंबुलेंस को रास्ता देकर निकाला।
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उधर, सरसैया घाट में प्रतिमा विसर्जन के दौरान कंपनी बाग से सरसैया घाट जाने के दौरान करीब चार घंटे जाम लगा रहा। ऐसे ही घंटाघर और झकरकटी बस अड्डे के पास भी जाम लगा रहा।
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एक्स पर लोगों ने किया पोस्ट
जाम में फंसने के दौरान कई लोगों ने फोटो, वीडियो एक्स पर पोस्ट कर नाराजगी जाहिर की। अर्पित, अमित समेत अन्य लोगों ने पोस्ट कर लिखा कि गणेश विसर्जन पर ट्रैफिक पुलिस को मालूम था। फिर भी तैयार नहीं की गई और खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ा।
जाम में फंसने के दौरान कई लोगों ने फोटो, वीडियो एक्स पर पोस्ट कर नाराजगी जाहिर की। अर्पित, अमित समेत अन्य लोगों ने पोस्ट कर लिखा कि गणेश विसर्जन पर ट्रैफिक पुलिस को मालूम था। फिर भी तैयार नहीं की गई और खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ा।