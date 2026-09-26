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कानपुर: बारिश में सड़कें टूटी, हिचकोले खाकर निकल रहे लोग

Shikha Pandey

Updated Sat, 26 Sep 2026 06:04 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 06:04 PM IST







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बारिश में सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी है। चकेरी से जेके चौराहे जाने वाली सड़क पर जगह जगह कई मीटर तक गड्ढे है। इस दौरान लोग हिचकोले खाकर निकल रहे है। ... और पढ़ें

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