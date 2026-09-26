{"_id":"6ab7bbd83b53f1de1d0f07f6","slug":"video-kanpur-rain-disrupts-daily-life-silence-descends-on-chakeris-shyam-nagar-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बारिश से लोग परेशान, चकेरी के श्याम नगर में पसरा सन्नाटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बीते 30 घंटे से अधिक बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्र व्यस्त कर दिया है। शनिवार को 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। शनिवार सुबह से ही हो रही बारिश से लोग अपने घरों में कैद रहे। चकेरी के श्याम नगर में टूटी सड़कों में भरा पानी लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। लाइट जाने पर अंधेरे में गड्ढे में गिरकर लोग घायल हो रहे है।

... और पढ़ें